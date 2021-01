Noen fremtidige DC-filmer kommer til å lanseres eksklusivt på HBO Max

Du ser på Annonser

Når store DC Comics-baserte filmer som filmer om Batman, Wonder Woman og Superman lanseres, er det en forventning om at dette skjer på kino. Via blant annet Wonder Woman 1984 går vi dog en ny fremtid i møte, hvor filmene også lanseres på HBO Max.

Men det er ikke alt, for snart vil vi se DC-filmer ankomme eksklusivt på tjenesten, og altså unngår en tradisjonell kinopremiere, litt som Netflix' egne filmer. Dette vet vi takket være et intervju med DC Films-president Walter Hamada. I artikkelen hos New York Times står det følgende:

"Additional superhero films (two annually is the goal, perhaps focused on riskier characters like Batgirl and Static Shock) will arrive exclusively on HBO Max, the fledgling streaming service owned by WarnerMedia."

DC vil dessuten begynne å produsere hele fire filmer årlig fra 2022.