Noen fysiske spill til Switch 2 inneholder bare et nøkkelkort som lar deg laste ned spillet du har kjøpt

Mange ble sjokkert over prisene på både Switch (510 euro inkludert Mario Kart World) og titlene (opptil 90 euro for fysiske spill) i går. Dette gjorde at en annen detalj om spillene fløy litt under radaren, selv om vi nevnte det kort i nyhetssaken om de nye kassettene, nemlig at fysiske spill ikke alltid vil være så fysiske i denne Nintendo-generasjonen.

På Nintendos supportside Switch 2 kan du lese at noen titler vil komme med noe som kalles et game-key card. Det er egentlig en tom kassett som ikke inneholder spillet, men bare fungerer som en nøkkel slik at du kan laste ned spillet ditt. Men selv om det er en digital nedlasting du har kjøpt, må game-key-kortet fortsatt være i Switch 2 for at du skal kunne få glede av den nedlastede tittelen, og første gang du spiller, må du også ha tilgang til Internett for at spillet skal starte. Etter dette er det imidlertid ikke nødvendig med noen tilkobling:

"En Internett-tilkobling er bare nødvendig når du starter spillet for første gang. Etter dette kan spillet startes selv uten internettforbindelse. Men i likhet med vanlig fysisk programvare må spillnøkkelkortet være satt inn i systemet for å kunne spille spillet."

Hva synes du om denne tilnærmingen? Er det viktigste at du får noe fysisk å sette i bokhyllen, eller hadde du håpet at det faktisk ville være et spill som fungerte selv etter at serverne var stengt?