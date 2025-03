Noen kjøpte Chewbaccas originale Bowcaster for nesten 600 000 pund på en auksjon i helgen

HQ

Filmmemorabilia kan være utrolig dyrt, spesielt de ikoniske gjenstandene fra tidløse filmer. Dette har nok en gang vist seg på en filmauksjon arrangert av Propstore, der nesten 1300 gjenstander fra en rekke populære filmer og serier ble tilbudt.

Den dyreste auksjonen gikk til slutt til en gjenstand fra Star Wars: Episode IV - A New Hope, nemlig den originale Bowcaster som Peter Mayhews Chewbacca brukte i filmen. Gjenstanden ble solgt for 768 600 dollar (593 985 pund), noe som utkonkurrerte alt annet som ble tilbudt med en betydelig margin. Det nest dyreste objektet gikk til en annen A New Hope -gjenstand, nærmere bestemt en av Medals of Yavin, som ble gitt til Luke Skywalker, Han Solo, Chewbacca, og resten av gjengen etter deres Death Star-ødeleggende innsats. Denne gjenstanden ble solgt for 370 000 dollar.

Ellers inneholdt auksjonen også rekvisitter fra de originale Ghostbusters, Superman III, Conan the Barbarian, 300, Batman Returns, The Fifth Element, The Evil Dead, Grease, Harry Potter, Top Gun, Inglourious Basterds, med mer.

Du kan gå inn her for å se alle produktene som ble solgt.

Dette er en annonse: