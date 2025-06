Noen kjøpte en 1,5 meter høy Labubu-dukke for over 150 000 dollar

HQ

Det ser ut til at den økende interessen for Labubu-dukker fortsatt er en realitet. Ifølge BBC News sikret nylig et kinesisk auksjonshus et massivt salg, og fikk inn 150 000 dollar etter at noen betalte en formue for å gjøre krav på en "menneskestørrelse" versjon av en av de populære alvelignende skapningene.

Dukken ble sagt å være 131 cm høy, og den ble solgt på Yongle International Auction house i Beijing for megaprisen på 1,08 millioner yuan, noe som tilsvarer rundt 150 000 dollar eller 110 000 pund.

Ifølge rapporten er dette det dyreste leketøysalget som auksjonshuset noen gang har hatt, og dette ene salget utgjorde rundt en tredjedel av den totale auksjonsfortjenesten. Til sammenligning er Labubu-dukker samleobjekter, men de selges vanligvis for rundt 50 yuan i Kina.

Ville du brukt over 100 000 pund på et leketøy?

