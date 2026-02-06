Noen skinn for Overwatchs Jetpack Cat vil være inspirert av utviklernes egne katter

HQ

HQ

En av stjerneavsløringene av den nylige Overwatch Spotlight var kunngjøringen av helten Jetpack Cat. Det handler om så bokstavelig som det kommer, en kattekarakter som sitter i en luftbåren enhet som kan glide rundt på slagmarken og forårsake problemer og være en plage. Med et så slående tillegg som er planlagt for Overwatch når sesong 1 for 2026 kommer neste uke, hadde vi sjansen til å sette oss ned med noen av kunstteamet på Blizzard for å forstå logikken bak Jetpack Cat's design.

På spørsmål om hvordan ideen til Jetpack Cat kom til, fortalte hovedkarakterkonseptkunstner Daryl Tan Gamereactor: "Vi har gitt ut konsepter i naturen før, som en grov skisse av det før. Det var, tror jeg, en viss forventning om hvordan katten ville se ut og fungere. Vi gikk definitivt ut fra det. Vi utforsket helt sikkert. Vi utforsket en rekke ideer, men vi landet definitivt på ideen om at vi ville at den skulle være en katt med jetpack."

Men ting kunne ha vært helt annerledes, for Tan bemerket også at noen mer sære og uvanlige ideer ble luftet, blant annet å plassere katten i en UFO eller i en mech.

Tan forklarer: "Det var forskjellige ideer, det kunne være en katt som satt i en UFO eller i en slags mech eller noe sånt. Det var mange måter vi kunne ha svart på spørsmålet om hvordan Jetpack Cat skulle se ut, men vi landet på en katt med en jetpack."

Karaktertegner Melissa Kelly la deretter til litt til Tans kommentarer, og bemerket "det høres morsomt ut når du sier det høyt, men det er virkelig det. Så er det som hvordan katten har på seg jetpacken? Sitter katten på jetpacken?" Til det sa Tan: "Det var mange åpne svar på alle disse spørsmålene under utviklingen, men fantasien var der for oss."

Art director Dion Rogers kom deretter inn for å legge til enda mer kontekst om Jetpack Cat's design og utseende.

"Vi har allerede to dyr i spillet med Winston og Hammond/Wrecking Ball, og vi ønsket å lage noe som var litt annerledes til tross for at det var et annet dyr", begynte Rogers. "Forskjellen er at Winston er intelligent, han er like smart som et hvilket som helst menneske, og det samme gjelder Hammond, han er veldig intelligent, men han snakker bare ikke. Så katten... vi fant faktisk ut at det er en katt. En veldig mistenkelig smart katt. Det ligger nok mer bak enn det ser ut til, men da vi først hadde bestemt oss for det, var det slik vi nærmet oss hvordan de skulle se ut, hvordan de skulle animeres. Det er en katt..."

Men hvor kom inspirasjonen fra? Hvilken katt ble brukt som grunnmodell? Var det en bestemt utviklers katt? Tilsynelatende ikke, men kattevennene til utviklerteamet blir representert i spillet i form av skins for Jetpack Cat, som Rogers forklarte.

"Egentlig, Epic-skinn og over, vil hun endre pelsmønstre. Disse pelsmønstrene er basert på ... vi fikk teamet til å dele en haug med kattebilder, så pelsmønstrene vil være inspirert av katten til noen i teamet." Han fortsetter: "Vi foretar et lite lotteri, og det neste skinnet blir ditt. Men det endrer ikke formen på dem, det er bare inspirert av dem."

Det vil bare være pelsfargen som endres for skins for øyeblikket, men Kelly ertet på seg at Blizzard kunne gå lenger ned i linjen ved å si: "Teksturene for nå, men jeg mener i fremtiden for forskjellige skinn, hvorfor ikke ...?"

Hva slags katt vil du gjerne se representert i spillet av Jetpack Cat, og hvordan ellers vil du se Blizzard utforske hennes katteform med sprøere kosmetiske alternativer? For mer om Overwatch, les om "utfordringen" i Overwatch 2 -æraen og hvordan 2027s innholdsplaner kan være veldig forskjellige fra 2026s.