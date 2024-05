Noen spillere klager over en dialogendring i Paper Mario: The Thousand Year Door

HQ

Debatten om hvorvidt man skal redigere innhold, scener eller dialog i nye versjoner av litteratur, film eller dataspill, har blitt stadig mer opphetet med årene. Vi vet alle at mange av Walt Disneys originale verk har scener, dialog eller kunst som i dag ville være vanskelig å forsvare for et barnepublikum, og nå er turen kommet til dataspillverdenen med enda et verk rettet mot de aller yngste: den nye versjonen av Paper Mario: The Thousand-Year Door.

Som rapportert på nettstedet Bounding into Comics, har scenen der en gruppe Goombas skjelte ut Goombella (en følgesvenn av Mario i dette papireventyret) og prøvde å trakassere henne blitt redigert i den moderne versjonen. Dialogen inneholdt en hentydning til den kvinnelige karakteren som en "baby", og dette har ikke falt i god jord hos enkelte stivbeinte personer, som har eksplodert mot sensur, woke culture og den dessverre så vanlige foreldede diskursen.

Selv om det alltid er viktig å følge nøye med på gjenutgivelser av klassikere, er det rimeligere å tenke at hvis det er en liten scene som ikke har noen narrativ tyngde og ikke på noen måte påvirker historiens progresjon, karakterutvikling eller lignende, er det rimelig at den ikke blir tatt med i det nye produktet.

Så nå vet du det, hvis du venter på det støtende "cat-calling"-øyeblikket mot Goombella i det kommende Paper Mario: The Thousand Year Door, er det bedre å koble til din gamle Gamecube og spille originalen. Hvis du ikke har noe imot denne uskyldige endringen, kommer du garantert til å like det like mye som vi gjorde (sjekk ut forhåndsvisningen vår) når Paper Mario: The Thousand Year Door kommer på Nintendo Switch 23. mai.