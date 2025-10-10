Nok en åpenbar Animal Crossing-klone er nå på PlayStation Store

HQ

Året 2025 var ikke engang to uker gammelt da vi rapporterte at en åpenbar Animal Crossing-klone var tilgjengelig for kjøp via PlayStation Store. Alt fra design til layout var skamløst stjålet fra Nintendo, og det ble deretter fjernet.

Men de som gir opp, vinner aldri. Nå påpeker flere brukere på Bluesky at et annet spill - Anime Village Online - er tilgjengelig for ønskeliste via PlayStation Store, og at det nok en gang er en åpenbar Animal Crossing-klone. Premieren er satt til 2027 (selv om vi tviler på at det vil skje), og premisset er beskrevet som følger:

"Velkommen til Anime Village Online, et koselig livssimuleringsspill der du kan lage din drømmelandsby, dekorere hjemmet ditt og nyte en fredelig verden - alt mens du spiller solo eller med venner online.

Design og utvid ditt eget sjarmerende hus, lag møbler, dyrk avlinger, fang fisk og dekorer omgivelsene dine slik at de passer til din personlige stil."

Ta en titt på bildene nedenfor, så forstår du kanskje hvorfor vi er skeptiske til at dette prosjektet noen gang vil se dagens lys...