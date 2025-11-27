Nok en Apple TV-serie er lagt på hylla, denne gangen på grunn av plagiatanklager

En av de mer uvanlige historiene kom nylig, da det ble avslørt at Apple TV -serien The Savant ikke ville komme som planlagt på grunn av at strømmeplattformen trakk den fra sine rekker. Apple oppga aldri eksplisitt hvorfor, men det ble antydet at det skyldtes den økende politiske volden og uroen som spredte seg i USA, noe man fryktet at serien ville oppildne til på grunn av handlingen, som dreier seg om en etterforsker undercover som infiltrerer hatgrupper og forsøker å stoppe innenlandsk terrorisme.

Det har ikke kommet noen oppdatering om fremtiden til The Savant, men det ser stadig mer usannsynlig ut at serien noen gang vil få sin debut, noe som nå gjenspeiles i form av The Hunt.

Grunnen til at serien er trukket til tross for at den opprinnelig skulle ha premiere 3. desember, er riktignok at det foreligger plagiatanklager som hevder at den har stjålet historien fra prosjektet Shoot fra 1973, som også ble adaptert til et annet prosjekt med samme navn i 1976.

Dette ble først kjent tirsdag, men nå har Variety en oppdatering fra den franske produsenten Gaumont som sier at serien er "midlertidig utsatt" og at en "grundig gjennomgang" er i gang for å "adressere eventuelle spørsmål knyttet til vår produksjon".

Gaumont bemerker at de tar disse påstandene "svært alvorlig", noe som betyr at inntil etterforskningen er avsluttet, er det best å anta at The Hunt ikke vil være en del av Apple TVs portefølje av prosjekter.