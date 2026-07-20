Nok en gigant innen spillforhandlingen går under: Det britiske selskapet GAME går igjen inn i konkursbehandling

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Det blir stadig vanskeligere for forhandlere av fysiske medier, spesielt i videospillbransjen, og situasjonen vil ikke bli noe bedre med tanke på PlayStations nylige beslutning om å slutte å produsere fysiske medier for nye spill fra januar 2028.

Selv om det fortsatt finnes noen få giganter som har overlevd – for eksempel i Storbritannia – har mange fysiske forhandlere slitt eller måttet legge ned, og nå ser det ut til at GAME er i ferd med å følge etter. Selskapet, som har base i Storbritannia og Irland, har nylig gjennomgått en periode der de fleste butikkene rundt om i landet ble stengt, og til tross for investeringer og planer om å tilpasse virksomheten til endrede forbrukervaner, har GAME nå gått inn i konkursbehandling – for andre gang etter at det skjedde i 2011, ifølge The Herald Scotland.

Det sies at GAME for øyeblikket også har en gjeld på 15,8 millioner pund, noe som tyder på at en eventuell redningsaksjon vil bli en kostbar og risikabel affære. Konkursforvalterne som har ansvaret for GAME har gitt ut en uttalelse der de tilskriver selskapets vanskeligheter en rekke faktorer, blant annet den globale chipmangelen og mangelen på nye store spillkonsoller.

«Til tross for disse tiltakene fortsatte selskapets økonomiske situasjon å forverres i løpet av siste kvartal i 2025, som historisk sett har vært en av de travleste handelsmånedene for virksomheten. Det har ikke vært noen større konsollutgivelser siden 2020, og store produsenter har pekt på den globale chipmangelen som årsak til ytterligere forsinkelser.»

Hva dette betyr for GAME er uklart, men konkursforvalterne har uttalt: «Etter å ha gjennomgått selskapets økonomiske og driftsmessige situasjon. ble det konkludert med at virksomheten ikke lenger var levedyktig,» og at «Det forventes foreløpig at det ikke vil være tilstrekkelige midler tilgjengelig til å muliggjøre en utdeling til usikrede kreditorer, bortsett fra den foreskrevne andelen.»