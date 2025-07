Nok en high-end plastgitar annonsert

HQ

Vi har ikke sett en fullverdig Guitar Hero- eller Rock Band-aktig utgivelse på de ti årene som har gått siden Guitar Hero Live og Rock Band 4 hadde premiere. Men det har ikke hindret flere og flere tilbehørsprodusenter i å lansere sine egne plastgitarer, med avanserte modeller fra CRKD (i samarbeid med Gibson), Hyperkin og PDP bare i løpet av det siste året - og nå er det på tide med en til.

Denne gangen er det The InfinaKore "Telecaster Edition" fra Drakong, som også har inngått et samarbeid med Fender. Den vil bli utgitt neste år og er offisielt lisensiert for Xbox, men det er også en multiformatversjon på gang.

Noe av grunnen til den fornyede interessen for plastinstrumenter kan muligens være Fortnite Festival, og det finnes også etterligninger som Clone Hero og Yarg - men det virker usannsynlig at disse plutselig skulle få spillere til å kjøpe massevis av plastinstrumenter. Kanskje folk som en gang kjøpte et Guitar Hero eller Rock Band, igjen laster ned spillene for å bli rockestjerner hjemme i stua?

Uansett krysser vi fingrene for at utviklere og utgivere observerer trenden og innser at det er på tide å investere i spill for disse plastinstrumentene igjen, for det hadde jo vært herlig etter så lang tid, ikke sant?

Sjekk ut traileren nedenfor for en rask presentasjon.