Nok en ikonisk skuespiller vender tilbake til MCU

MCU ser ut til å være på vei oppover i det siste, med tanke på hypen rundt Thunderbolts* og den massive kassasuksessen til Deadpool & Wolverine. Nå ser det ut til at det er flere gode nyheter - eller det tror jeg i hvert fall.

HQ

Selv om filmen han medvirket i i utgangspunktet ble sterkt kritisert av fansen, har perspektivene endret seg de siste årene, og dermed vender nøkkelfiguren fra Avengers -franchisen, James Spader (The Office (US), Avengers: Age of Ultron), tilbake til MCU som - du gjettet riktig - stemmen til Ultron.

Spader kommer tilbake i Vision -serien, oppfølgeren til den enormt vellykkede WandaVision. Spader vender tilbake sammen med Paul Bettany, som gjentar sin rolle som Vision, men nå spiller den hvite Vision, som leter etter meningen med livet.

Det er uklart nøyaktig hvordan Ultron vil gjøre sin MCU-retur gitt at han tidligere ble ødelagt, men det blir spennende å se denne karakteren få en ny sjanse til å skinne (takk, THR).