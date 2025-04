Nok en japansk fører får rampelyset på seg i helgens japanske Grand Prix

HQ

En av hovedpersonene i Japans Grand Prix denne helgen vil tilfeldigvis være en japansk fører: Yuki Tsunoda, som nettopp har blitt flyttet av Red Bull til deres hovedteam, og bytter plass med Liam Lawson, som er "degradert" til Racing Bulls, Red Bulls sekundære team. Tsunoda, 24, har ganske mye erfaring hos Racing Bulls siden 2021 (den gang da det het AlphaTauri, senere omdøpt til RB Honda), med 92 løp og 94 poeng i karrieren.

En annen japansk Formel 1-fører vil imidlertid også få litt av rampelyset denne helgen. Vi snakker om Ryō Hirakawa, BWT Alpines reservefører, som vil få sjansen til å kjøre under den første frie treningen på fredag, kunngjorde teamet.

Harakawa (31) jobber som reservefører for Alpine-førerne Jack Doohan og Pierre Gasly. Han har tidligere jobbet for McLaren i 2024-sesongen, og debuterte i Abu Dhabi Grand Prix i 2024 under en treningsøkt. Han har imidlertid ikke deltatt i de viktigste F1-løpene, men fokuset hans ligger et annet sted, hos Toyota Gazoo Racing i FIA World Endurance Championship, der han vant mesterskapstitlene i 2022 og 2023, samt 24-timersløpet på Le Mans i 2022.

Harakawas tilstedeværelse på FP1-økten under Japans Grand Prix ble annonsert allerede i januar, og føreren sa i en uttalelse fra teamet at han var glad for å kjøre foran lokale fans i Japan.