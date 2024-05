Nok en PlayStation-eksklusiv får en Xbox-utgivelsesdato

HQ

Humanity er et interessant puslespill. Du spiller som en hund laget av rent lys, og jobben din er å lede fortapte mennesker på vei til en annen plattform av lys, slik at de kan stige opp.

Det er mange hindringer på veien du må takle, i tillegg til de andre som vil gjøre de lyse og fargerike menneskene dine til kjedelige monokrome mennesker. Tidligere var Humanity bare tilgjengelig på PS4 og PS5, men nå kommer det til Xbox.

Xbox Series X/S-, Xbox One- og PC-spillere vil kunne glede seg over dette rare og fantastiske puslespillet den 30. mai 2024. Sjekk ut traileren for utgivelsesdatoen nedenfor: