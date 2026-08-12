Nok en sjøulykke i Indonesia: Én omkommet og over 200 reddet til sjøs

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I dag bringer vi ytterligere bekymringsfulle nyheter om sjøsikkerheten i den idylliske regionen Bali i Indonesia, etter den andre dødelige sjøulykken på mindre enn en måned. Fergen, som seilte på ruten mellom Bali og Lombok, tok fyr utenfor kysten av Lombok (et av øynasjonens viktigste turistmål), og det er rapportert om minst én omkommet (en indonesisk statsborger), mens 212 personer ble reddet opp av vannet av redningstjenestene.

KM Putri Yasmin hadde lagt ut fra havnen i Padangbai på Bali med kurs for havnen i Lembar, ifølge Muhammad Hariyadi, leder for den lokale redningstjenesten, i en samtale med Reuters. Årsakene til brannen er ukjente, og det er uklart om overfylling var en medvirkende faktor. En tjenestemann ved havnen i Padangbai på Bali opplyste til den lokale TV-kanalen Kompas TV at kun 114 passasjerer og 17 besetningsmedlemmer var oppført på fergens passasjerliste før avgang.