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Verdensnyheter

Nok en skolemassakre på Filippinene: Én elev og gjerningsmannen drept

Selv om våpenkontrollen er streng, er det omfattende ulovlig handel med håndvåpen, og regjeringen etterlyser tiltak for å gjøre skolene til «de tryggeste stedene i landet».

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I dag, tirsdag, ble to elever (den ene gjerningsmannen, den andre offeret) drept i en skyting ved en videregående skole drevet av Ateneo University of Zamboanga på Filippinene.

Gjerningsmannen, en elev i 9. klasse, kom inn på skoleområdet med et gevær og en pistol, gikk inn i et klasserom i 10. klasse og åpnet ild. Én elev ble drept, hvoretter gjerningsmannen tok sitt eget liv. Det var ingen flere dødsfall, men to andre personer ble skadet, ifølge rapporter fra Reuters.

Den filippinske presidenten, Ferdinand Marcos Jr., beordret politiet til å etterforske saken og avgjøre hvilke tiltak som bør iverksettes for å forhindre vold i skolene. Hendelsen skjer mindre enn 10 dager etter den tragiske skolemassakren i Thailand, der en elev utførte en skyting på en skole i utkanten av hovedstaden Bangkok.

Nok en skolemassakre på Filippinene: Én elev og gjerningsmannen drept
Shutterstock

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