Nok en Stephen King-bok skal bli serie

Stephen King er, til tross for at han er i slutten av 70-årene, fortsatt en av de mest produktive forfatterne som finnes, og nå skal nok en av bøkene hans bli til en serie. Sist så vi den nye versjonen av Salem's Lot, og nå er det på tide at en av hans nyere bøker blir filmatisert, nærmere bestemt fantasy-eventyret Fairy Tale, som ble utgitt så sent som i 2022.

Ifølge Deadline er A24 og Stephen King nå enige, og det er nå klart at det blir en miniserie av sagaen med totalt 10 episoder.

Det var tidligere snakk om en film som skulle regisseres av Paul Greengrass, men han er tydeligvis involvert i miniserien i stedet. I skrivende stund vet vi ikke når serien vil ha premiere, og vi vet heller ikke hvilke skuespillere som vil være involvert.