Nok en utvikler danner en fagforening

Det har vært en uke i solidaritetens tegn i spillbransjen. For fem dager siden dannet mer enn 200 utviklere fra Bethesda Game Studios den første amerikanske vegg-til-vegg-fagforeningen (som betyr at ulike stillinger og funksjoner er inkludert under samme fagforening). I går fulgte en annen Microsoft-eid utvikler etter.

Ifølge The Verge har mer enn 500 ansatte fra World of Warcraft teamet på Blizzard nå etablert World of Warcraft GameMakers Guild, nok en gang i samarbeid med paraplyorganisasjonen CWC (Communication Workers of America). I likhet med Bethesda-fagforeningen vil også denne favne bredt og representere alt fra designere, ingeniører og kunstnere til produsenter.

The Verge snakket med Kathryn Friesen, en oppdragsdesigner på World of Warcraft, som sa :

"Du kan se bare ved å snakke med folk hvor mye de bryr seg om hverandre og arbeidet de gjør i spillet. Jeg tror det er der [fagforeningsarbeidet] kommer fra, ønsket om å stå sammen for å kjempe for kollektive forhandlingsrettigheter ved forhandlingsbordet."

Her i redaksjonen er vi store fagforeningsfanboys, så vi kan bare gratulere utviklerne hos Bethesda og Blizzard. Måtte det spre seg som ild i tørt gress i hele bransjen.