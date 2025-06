Nok en Weapons trailer er her - og den er ren marerittfantasi

HQ

Hva med litt marerittdrivstoff i denne junivarmen? Weapons Zach Creggers' nye skrekkfilm har nettopp avduket en splitter ny trailer, og ikke overraskende er den svett, intens og angstfremkallende, akkurat som vi alle håpet at den skulle være.

Handlingen? Like enkelt som det er genialt. En natt forsvinner barna fra en enkelt klasse i den lille byen Maybrook nøyaktig kl. 02.17 om morgenen. Julia Garner spiller læreren som står foran de tomme pultene og spør: "Hva i helvete er det som har skjedd her?", mens Josh Brolin stepper inn som den lettere hysteriske faren som krever svar.

Traileren griper deg med sin uhyggelige estetikk, et hav av små armer som strekker seg ut i natten, blodige ritualer og barnestemmer som hvisker at noe har gått veldig, veldig galt i Maybrook. Hvis Barbarian var et skummelt mareritt, ser Weapons ut til å bli en fullskala skrekkbombe. Jeg er med, er du? Filmen har premiere på kino (i USA) 8. august.

Interessert?