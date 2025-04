Nok et Oblivion Remake shadow-drop-rykte har nådd internett

HQ

I det siste har vi hørt mer og mer om en nyinnspilling av The Elder Scrolls IV: Oblivion. Ingenting offisielt, men ryktene og spekulasjonene har hopet seg opp. Nylig pekte en lekkasje på den første uken i april som tiden da vi ville se spillet skyggedråpe.

Men ettersom denne lekkasjen viste seg å være falsk, har den samme lekkasjen siden beklaget og har nå sagt at vi vil se spillet neste uke, uken som begynner 21. april. Nå kan det hende at lekkasjen, Detective Seeds, har mistet litt tro fra det bredere spillpublikummet med den falske påstanden, men nå har deres nye påstand blitt støttet av Jeff Grubb.

Grubb har også tilsynelatende blitt fortalt at spillet vil bli skyggedroppet en gang i neste uke. Kanskje det vil lanseres etter Elder Scrolls Online-jubileumsarrangementet neste uke. Uansett, til tross for ingen offisiell bekreftelse, er det fortsatt en sterk følelse av at The Elder Scrolls IV: Oblivion Remake er ekte, og snart på vei mot oss.