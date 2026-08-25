Nok et stort tap for US Open: Joao Fonseca trekker seg på grunn av en mageskade
US Open må også klare seg uten Jannik Sinner, Jack Draper og Holger Rune.
US Open har mistet en av de mest lovende unge spillerne: Joao Fonseca har bekreftet at han trekker seg fra turneringen på grunn av en mageskade. «Etter å ha gjennomgått undersøkelser og startet behandling av magen, ble det klart for meg og teamet mitt at jeg trenger mer tid til å komme meg 100 % og til å kunne konkurrere på høyt nivå. Derfor vil jeg dessverre ikke kunne delta i US Open», skrev brasilianeren.
20-åringen deltok i turneringen i 2025, men vant bare én kamp, mot Miomi Kecmanovic i første runde. I år var han seedet (han er for tiden nr. 26 på verdensrankingen), så plassen hans i hovedturneringen vil bli overtatt av en «lucky loser».
«Det var ikke en lett beslutning å ta, siden dette er en veldig spesiell turnering for meg. Vi fortsetter å jobbe for å komme tilbake så snart som mulig. Jeg setter stor pris på de støttende meldingene og også bursdagsønskene, tusen takk».
US Open er for tiden i gang med mixed-dobbel, og singelturneringen starter neste uke, uten Fonseca, og uten Jannik Sinner, Holger Rune og Jack Draper.