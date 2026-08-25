Nok et stort tap for US Open: Joao Fonseca trekker seg på grunn av en mageskade

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US Open har mistet en av de mest lovende unge spillerne: Joao Fonseca har bekreftet at han trekker seg fra turneringen på grunn av en mageskade. «Etter å ha gjennomgått undersøkelser og startet behandling av magen, ble det klart for meg og teamet mitt at jeg trenger mer tid til å komme meg 100 % og til å kunne konkurrere på høyt nivå. Derfor vil jeg dessverre ikke kunne delta i US Open», skrev brasilianeren.

20-åringen deltok i turneringen i 2025, men vant bare én kamp, mot Miomi Kecmanovic i første runde. I år var han seedet (han er for tiden nr. 26 på verdensrankingen), så plassen hans i hovedturneringen vil bli overtatt av en «lucky loser».

«Det var ikke en lett beslutning å ta, siden dette er en veldig spesiell turnering for meg. Vi fortsetter å jobbe for å komme tilbake så snart som mulig. Jeg setter stor pris på de støttende meldingene og også bursdagsønskene, tusen takk».

US Open er for tiden i gang med mixed-dobbel, og singelturneringen starter neste uke, uten Fonseca, og uten Jannik Sinner, Holger Rune og Jack Draper.