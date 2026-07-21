Nok et studio i « Nacon har blitt avviklet, og « Edge of Memories-utvikleren Midgar Studio er nå oppløst

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Da det ble kunngjort at den franske utgiveren Nacon hadde søkt om konkurs og befant seg i en svært alvorlig økonomisk situasjon, ble den umiddelbare bekymringen hva dette ville bety for utviklerne og studioene som utgjorde selskapets egne utviklerteam. Svaret viste seg snart å være dårlige nyheter på nesten alle fronter, da utvikleren Spiders ble lagt ned i løpet av de påfølgende dagene, og nå, måneder senere, står et annet studio overfor en lignende skjebne.

Denne gangen er det Midgar Studio, utvikleren bak « Edge of Memories, som rammes, ettersom den franske RPG-eksperten også blir avviklet – alt etter at Nacon ikke klarte å finne en løsning som kunne sikre utviklerens fremtid.

Dette ble bekreftet i et innlegg på LinkedIn av Nacons teknologidirektør Jérémy Zeler-Maury, som forklarte: «I løpet av de siste ukene har vi jobbet helt til siste slutt for å finne en løsning som kunne redde både selskapet og teamet. Til tross for at vi utforsket alle muligheter og fikk hjelp fra mange, var det ikke mulig å finne en løsning innenfor tidsrammen for prosessen.»

Målet var at Midgar Studio skulle selges og kjøpes opp av en annen utgiver, men dette ble aldri realisert, og derfor er det utstedt en rettskjennelse om å oppløse selskapet. Dette innebærer at de ulike ansatte i Midgar Studio blir sagt opp, noe Zeler-Maury kommenterer med følgende uttalelse.

«Selskapet legges ned, men talentet, erfaringen og verdien deres forblir intakt. Til studioene, utgiverne og rekruttererne som leser dette: dette teamet fortjener deres oppmerksomhet. Ta gjerne kontakt med dem.

«Midgar har vært en enorm del av livet mitt. Det er utrolig vanskelig å ta farvel.

«Men denne avslutningen sletter ikke noe av det vi har bygget opp. Jeg er stolt av spillene vi har skapt, stolt av identiteten vi har forsvart, og fremfor alt stolt av hver eneste person jeg har hatt gleden av å dele denne reisen med.

«Midgar Studio slutter her, men det vi har skapt vil leve videre i spillene våre, i minnene våre og i alt hver og en av oss bygger videre på.

«Takk, fra dypet av mitt hjerte, for at dere har vært en del av denne historien.»

I tillegg til Midgar Studio og Spiders har både Kylotonn og Cyanide også søkt om konkurs tidligere i år, noe som etterlater Nacon med bare en brøkdel av de egne utviklerne de en gang hadde. Alt dette skyldes at Nacons morselskap, Bigben Group, ikke klarte å betale tilbake et lån.