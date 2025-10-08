Nok et uttak fra det spanske landslaget: Dean Huijsen er skadet

HQ

"FIFA-viruset" har spredd seg ganske raskt denne landslagspausen på det spanske landslaget, med nå tre spillere fra Luis de la Fuentes opprinnelige troppsliste som er avlyst på grunn av skader. Den første var Lamine Yamal, bare timer etter at han ble kalt fra landslaget sist fredag: han fikk lyskeproblemer og vil også gå glipp av noen Barça-kamper (kommer tilbake til Clásico mot Real Madrid 26. oktober).

Deretter var det Rodri, Spanias kaptein og Ballon d'Or-midtbanespiller for Manchester City, som ikke har kommet seg helt etter sin nesten ett år lange skade i fjor, og som bare varte i 22 minutter i sin siste kamp for Manchester City.

Og nå er det Dean Huijsen, forsvarsspilleren til Real Madrid, som lider av "muskeltretthet" etter syv kamper i LaLiga. Etter å ha stått over treningen på tirsdag, gikk han til noen medisinske tester, og de fant muskelskaden.

Store fravær fra Spania i de kommende VM-kvalifiseringskampene

Yamal ble erstattet av Borja Iglesias fra Celta de Vigo, som returnerer til landslaget to år etter å ha gitt avkall på grunn av Rubiales-saken. Huijsens plass vil bli fylt av Aymeric Laporte fra Athletic Club, hvis siste opptreden med Spania skjedde i november 2024.

I tillegg til faste spillere som Yamal, Rodri og Huijsen, er to andre stamspillere på det spanske landslaget skadet og ble ikke innkalt, Dani Carvajal og Nico Williams.

Spania spiller sine to neste kamper mot Georgia og Bulgaria på hjemmebane, og leder sin gruppe.