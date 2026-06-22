Nøkkelen til å forstå suksessen til polsk science fiction og videospill ligger i at de oppsto som et middel til å omgå den sovjetiske sensuren, sier Jacek Dukaj

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I videospillverdenen er Polen ofte et av de første landene som nevnes når vi snakker om europeisk utvikling. Dette skyldes at denne tidligere sovjetrepublikken er hjemsted for noen av de største IP-ene i den globale bransjen i dag, og at den fortsetter å blomstre. The Witcher, Cyberpunk 2077, The Medium, Dying Light, Frostpunk, Blood of Dawnwalker...

Men hvor kommer all denne kreativiteten fra? Og hvorfor fremstår polske fantasy- og science fiction-fortellinger, selv om de er kjente, fortsatt som noe unikt for oss? Alle disse spørsmålene har utvilsomt mange tolkninger, men få svar har større tyngde enn det fra Jacek Dukaj, en polsk science fiction-forfatter, grunnlegger av Dukaj Games og vinner av EUs litteraturpris. Vi hadde gleden av å møte Dukaj på Madeira Summit, der han deltok i et panel sammen med Gathin Aldous (som vi også hadde en prat med), og vi fikk snakket med ham om science fiction, katedraler i det ytre rom inspirert av Sagrada Familia, sovjetisk sensur og mye mer. Et fullstendig intervju du ikke bør gå glipp av, som du finner nedenfor.

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For å komme tilbake til spørsmålet vi stilte innledningsvis, spurte vi Jacek direkte hvorfor resten av verden – og europeerne spesielt – er så overrasket over rikdommen, dybden og talentet man finner i polsk science fiction. Det hele begynte for rundt 50 år siden...

«Vi hadde en svært sterk litterær bevegelse på 70- og 80-tallet som ble kalt sosiologisk science fiction. Man må huske at det fortsatt var under kommunisttiden. Så det ble skrevet under sensur, og i grunnen ble alt dette brukt som påskudd for en dyp sosiologisk kritikk av det kommunistiske systemet. For det var mulig å skrive science fiction som kritiserte kommunismens rolle, men ikke såkalt seriøs litteratur, fordi sensurmyndighetene ikke egentlig fokuserte på science fiction. Så det kom mange virkelig gode verk som hentet inspirasjon fra tradisjonen til Orwell, Zamyatin og alle de store dystopiske verkene.»

«De la grunnlaget for senere generasjoner av polske science fiction-forfattere, og også spilldesignere, fordi de som startet de største og mest vellykkede polske spillutviklingsselskapene, alle kommer fra denne generasjonen som vokste opp med disse science fiction-romanene. Så de har det i DNA-et sitt. Så det var slik noe som den polske skolen for science fiction-spill oppsto.»

For Dukaj er faktisk grensen mellom hans arbeid som romanforfatter og hans arbeid som manusforfatter for videospill (og som spiller) så tynn at den nesten er atomar.

«·»Jeg har alltid spilt spill og vært fascinert av spill som en ny kulturform, en ny kunstform. Så selv i mine tidlige tekster finnes det mye som kan beskrives som en verdensbygging basert på et regelsett hentet fra spill. Så man behandler hele verden som en slags spill: Man setter opp disse reglene. Man ser på hvordan den vil utvikle seg. Hva slags særegne trekk den har.»

«Jeg har skrevet noe med tittelen ‘Irehare’, en novelle, en kort roman, som ble utgitt, tror jeg, ti år før Matrix, og den er i grunnen Matrix med en annen estetikk. Og senere ga jeg også ut en roman, Line of Resistance, som er mer en teoretisk tilnærming til dette problemet, hvor man hovedsakelig spør seg selv hvordan man kan behandle hele livet sitt som et spill. Kan man gamifisere hele verden av menneskelige opplevelser? Jeg kommer uansett til å gå i denne retningen.»

Ikke gå glipp av hele intervjuet, der Jacek snakker med oss om AI-ens rolle i å gi spillerne absolutt frihet til å leve ut sine historier, og også diskuterer sitt store prosjekt med å tilpasse «The Cathedral» hos Dukaj Games.