Nomada Studio viser nok en gang frem skjønnheten i designene sine i den nye Neva -traileren

Nomada Studios Gris regnes som en av perlene i spansk indie-utvikling, og viste for mange år siden at det har noe av den vakreste og mest gjennomtenkte kunstdesignen. Nå har de avduket en ny trailer for deres neste tittel, Neva, og det ser ut til at kvaliteten bare har blitt bedre.

Denne gangen holder de seg ikke bare til et narrativt eventyr der hovedpersonen reiser med sin ulveånd med gevir som heter Neva, men vi har sett litt gåteløsning og til og med litt kamp.

Neva kommer til PS5, Xbox Series, PC og Nintendo Switch senere i år, selv om ingen dato er bekreftet. Du kan nyte den nye traileren nedenfor.