Nominasjonene er nå åpne for 2025 Steam Awards

Nominasjonene til 2025 Steam Awards er nå åpne, slik at PC-spillere kan velge de aller beste titlene de har lagt hendene på i år. Ettersom disse prisene utelukkende er basert på stemmer fra fans og Steam-brukere, ser vi ofte en sterk konsensus om årets spill i de 11 kategoriene.

Konkurransen er som kjent tøff i 2025, og det kan derfor være vanskelig å velge nominasjoner, men Steam foreslår noen populære spill hver gang du åpner en kategori. Så hvis du ikke har brukt mye tid på PC-spill i år, trenger du ikke bekymre deg for å bare velge fra spillene i biblioteket ditt.

I de fleste kategoriene lar Steam deg bare velge titler som er utgitt i år, men Labour of Love-prisen fungerer litt annerledes. Du kan velge stort sett hvilket som helst spill så lenge det ble utgitt før fjorårets høstsalg, med unntak av spill som har vunnet prisen tidligere.

Nominasjonene vil offisielt bli offentliggjort på Steam Winter Sale, når avstemningen begynner. Vinnerne vil bli annonsert den 3. januar 2026. God fornøyelse med å stemme!