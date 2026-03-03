Sport
Nominasjonene til Laureus World Sports Awards 2026 offentliggjort: Alcaraz, Pogacar, Dembélé, Bonmatí, Duplantis...
Dette er de beste utøverne og lagene i 2025 ifølge Laureus Awards.
Laureus World Sports Awards har kunngjort nominasjonene til 2026-utgaven, som vil bli delt ut den 20. april i Madrid. Dette er en av de mest prestisjefylte prisutdelingene i idrettsverdenen, med syv kategorier som feirer de beste individuelle idrettsutøverne, lagene, gjennombruddene og samfunnsprogrammene med positiv sosial innvirkning.
Nominasjoner til Laureus World Sports Awards 2026
Årets Laureus World Sportsman
- Carlos Alcaraz (tennis) - ESP
- Ousmane Dembélé (fotball) - FRA
- Mondo Duplantis (stavsprang) - SWE
- Marc Márquez (MotoGP) - ESP
- Tadej Pogacar (sykling) - SLO
- Jannik Sinner (tennis) - ITA
Årets Laureus World Sportswoman
- Aitana Bonmatí (fotball) - ESP
- Melissa Jefferson-Wooden (friidrett) - USA
- Faith Kipyegon (friidrett) - KEN
- Katie Ledecky (svømming) - USA
- Sydney McLaughlin-Levrone (friidrett) - USA
- Aryna Sabalenka (tennis) - BLR
Årets Laureus World Team
- Englands fotballag for kvinner - Storbritannia
- Det europeiske Ryder Cup-laget - Europa
- Indias cricketlag for kvinner - IND
- McLaren Formula 1 Team - Storbritannia
- Oklahoma City Thunder - USA
- Paris Saint-Germain - FRA
Laureus World Breakthrough of the Year
- Désiré Doué (fotball) - FRA
- João Fonseca (tennis) - BRA
- Shai Gilgeous-Alexander (basketball) - CAN
- Luke Littler (dart) - UK
- Lando Norris (motorsport) - UK
- Zidi Yu (svømming) - CHN
Årets Laureus World Action Sportsperson
- Yago Dora (surfing) - BRA
- Kilian Jornet (fjellsport) - ESP 🇪🇸
- Chloe Kim (snowboard) - USA
- Rayssa Leal (skateboard) - BRA
- Molly Picklum (surfing) - AUS
Årets Laureus World Sportsperson med funksjonsnedsettelse
- Gabriel Araújo (svømming)
- Simone Barlaam (svømming)
- David Kratochvíl (svømming)
- Catherine Debrunner (friidrett)
- Kiara Rodríguez (friidrett)
- Kelsey DiClaudio (paraishockey)
Laureus Sport for Good-prisen
- Fútbol Mas (veldedig organisasjon for ungdomsidrett)
- MindLeaps (utdanning gjennom dans)
- Transformación Social TRASO (kampsport + terapi)
- A.S.D. Gruppo Sportivo Valanga (inkluderende idrett)
- Rugby for Good (rugby for ungdom med ADHD)
- Kings County Tennis League (oppsøkende tennis)
Laureus World Sports Awards deles ut i Madrid. I fjor ble Mondo Duplantis, Simone Biles og Real Madrid kåret til vinnere i utøver- og lagkategoriene. Hvem tror du vinner i år?