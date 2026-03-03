Nominasjonene til Laureus World Sports Awards 2026 offentliggjort: Alcaraz, Pogacar, Dembélé, Bonmatí, Duplantis...

HQ

Laureus World Sports Awards har kunngjort nominasjonene til 2026-utgaven, som vil bli delt ut den 20. april i Madrid. Dette er en av de mest prestisjefylte prisutdelingene i idrettsverdenen, med syv kategorier som feirer de beste individuelle idrettsutøverne, lagene, gjennombruddene og samfunnsprogrammene med positiv sosial innvirkning.

Nominasjoner til Laureus World Sports Awards 2026

Årets Laureus World Sportsman



Carlos Alcaraz (tennis) - ESP



Ousmane Dembélé (fotball) - FRA



Mondo Duplantis (stavsprang) - SWE



Marc Márquez (MotoGP) - ESP



Tadej Pogacar (sykling) - SLO



Jannik Sinner (tennis) - ITA



Årets Laureus World Sportswoman



Aitana Bonmatí (fotball) - ESP



Melissa Jefferson-Wooden (friidrett) - USA



Faith Kipyegon (friidrett) - KEN



Katie Ledecky (svømming) - USA



Sydney McLaughlin-Levrone (friidrett) - USA



Aryna Sabalenka (tennis) - BLR



Årets Laureus World Team



Englands fotballag for kvinner - Storbritannia



Det europeiske Ryder Cup-laget - Europa



Indias cricketlag for kvinner - IND



McLaren Formula 1 Team - Storbritannia



Oklahoma City Thunder - USA



Paris Saint-Germain - FRA



Laureus World Breakthrough of the Year



Désiré Doué (fotball) - FRA



João Fonseca (tennis) - BRA



Shai Gilgeous-Alexander (basketball) - CAN



Luke Littler (dart) - UK



Lando Norris (motorsport) - UK



Zidi Yu (svømming) - CHN



Årets Laureus World Action Sportsperson



Yago Dora (surfing) - BRA



Kilian Jornet (fjellsport) - ESP 🇪🇸



Chloe Kim (snowboard) - USA



Rayssa Leal (skateboard) - BRA



Molly Picklum (surfing) - AUS



Årets Laureus World Sportsperson med funksjonsnedsettelse



Gabriel Araújo (svømming)



Simone Barlaam (svømming)



David Kratochvíl (svømming)



Catherine Debrunner (friidrett)



Kiara Rodríguez (friidrett)



Kelsey DiClaudio (paraishockey)



Laureus Sport for Good-prisen



Fútbol Mas (veldedig organisasjon for ungdomsidrett)



MindLeaps (utdanning gjennom dans)



Transformación Social TRASO (kampsport + terapi)



A.S.D. Gruppo Sportivo Valanga (inkluderende idrett)



Rugby for Good (rugby for ungdom med ADHD)



Kings County Tennis League (oppsøkende tennis)



Laureus World Sports Awards deles ut i Madrid. I fjor ble Mondo Duplantis, Simone Biles og Real Madrid kåret til vinnere i utøver- og lagkategoriene. Hvem tror du vinner i år?