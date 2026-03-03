Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

Nominasjonene til Laureus World Sports Awards 2026 offentliggjort: Alcaraz, Pogacar, Dembélé, Bonmatí, Duplantis...

Dette er de beste utøverne og lagene i 2025 ifølge Laureus Awards.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Laureus World Sports Awards har kunngjort nominasjonene til 2026-utgaven, som vil bli delt ut den 20. april i Madrid. Dette er en av de mest prestisjefylte prisutdelingene i idrettsverdenen, med syv kategorier som feirer de beste individuelle idrettsutøverne, lagene, gjennombruddene og samfunnsprogrammene med positiv sosial innvirkning.

Nominasjoner til Laureus World Sports Awards 2026

Årets Laureus World Sportsman


  • Carlos Alcaraz (tennis) - ESP

  • Ousmane Dembélé (fotball) - FRA

  • Mondo Duplantis (stavsprang) - SWE

  • Marc Márquez (MotoGP) - ESP

  • Tadej Pogacar (sykling) - SLO

  • Jannik Sinner (tennis) - ITA

Årets Laureus World Sportswoman


  • Aitana Bonmatí (fotball) - ESP

  • Melissa Jefferson-Wooden (friidrett) - USA

  • Faith Kipyegon (friidrett) - KEN

  • Katie Ledecky (svømming) - USA

  • Sydney McLaughlin-Levrone (friidrett) - USA

  • Aryna Sabalenka (tennis) - BLR

Årets Laureus World Team


  • Englands fotballag for kvinner - Storbritannia

  • Det europeiske Ryder Cup-laget - Europa

  • Indias cricketlag for kvinner - IND

  • McLaren Formula 1 Team - Storbritannia

  • Oklahoma City Thunder - USA

  • Paris Saint-Germain - FRA

Laureus World Breakthrough of the Year


  • Désiré Doué (fotball) - FRA

  • João Fonseca (tennis) - BRA

  • Shai Gilgeous-Alexander (basketball) - CAN

  • Luke Littler (dart) - UK

  • Lando Norris (motorsport) - UK

  • Zidi Yu (svømming) - CHN

Årets Laureus World Action Sportsperson


  • Yago Dora (surfing) - BRA

  • Kilian Jornet (fjellsport) - ESP 🇪🇸

  • Chloe Kim (snowboard) - USA

  • Rayssa Leal (skateboard) - BRA

  • Molly Picklum (surfing) - AUS

Årets Laureus World Sportsperson med funksjonsnedsettelse


  • Gabriel Araújo (svømming)

  • Simone Barlaam (svømming)

  • David Kratochvíl (svømming)

  • Catherine Debrunner (friidrett)

  • Kiara Rodríguez (friidrett)

  • Kelsey DiClaudio (paraishockey)

Laureus Sport for Good-prisen


  • Fútbol Mas (veldedig organisasjon for ungdomsidrett)

  • MindLeaps (utdanning gjennom dans)

  • Transformación Social TRASO (kampsport + terapi)

  • A.S.D. Gruppo Sportivo Valanga (inkluderende idrett)

  • Rugby for Good (rugby for ungdom med ADHD)

  • Kings County Tennis League (oppsøkende tennis)

Laureus World Sports Awards deles ut i Madrid. I fjor ble Mondo Duplantis, Simone Biles og Real Madrid kåret til vinnere i utøver- og lagkategoriene. Hvem tror du vinner i år?

Nominasjonene til Laureus World Sports Awards 2026 offentliggjort: Alcaraz, Pogacar, Dembélé, Bonmatí, Duplantis...

Dette innlegget er kategorisert under:

SporttennisfotballFormula 1MotoGPatletikk


Loading next content