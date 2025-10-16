Nominasjoner til Golden Boy 2025: De beste unge spillerne i Europa (bak Lamine Yamal)

HQ

Golden Boy-prisen, som deles ut av den italienske avisen Tuttosport til den beste mannlige fotballspilleren under 21 år i europeiske klubber i løpet av kalenderåret, har kunngjort listen over 20 kandidater (og 5 wild cards) til 2025-utgaven. Denne listen består av Golden Boy Football Benchmark Index (GBFB Index), et verktøy som tar data fra spillere i henhold til deres prestasjoner i europeiske klubber, ved hjelp av data som spilte minutter, prestasjoner, overgangsaktivitet ...

Lamine Yamal topper som ventet indeksen, men ble utelatt fordi reglene tvinger frem at prisen hvert år gis til en annen spiller, for å sikre større mangfold og synlighet for de unge talentene i Europa.

Lamine Yamal vant selvfølgelig i fjor. Jude Bellingham vant i 2023, Gavi i 2022, Pedri i 2021, Haaland i 2020. Tidligere vinnere inkluderer Mbappé i 2017, Pogba i 2013, Messi i 2005 og Rooney i 2004.

De nominerte til Golden Boy 2025:

Denne listen består av de 20 beste i indeksen (minus Yamal, som er utelatt).



Pau Cubarsí (Barcelona, 18)



Désiré Doué (Paris Saint-Germain, 20)



Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain, 19)



Senny Mayulu (Paris Saint-Germain, 19)



Dean Huijsen (Real Madrid, 20)



Arda Güler (Real Madrid, 20)



Franco Mastantuono (Real Madrid, 18)



Ethan Nwaneri (Arsenal, 18)



Myles Lewis-Skelly (Arsenal, 19)



Jorrel Hato (Chelsea, 19)



Estêvão (Chelsea, 18)



Lucas Bergvall (Tottenham Hotspur, 19)



Archie Gray (Tottenham Hotspur, 19)



Kenan Yildiz (Juventus, 20)



Geovany Quenda (Sporting CP, 18)



Leny Yoro (Manchester United, 19)



Nico O'Reilly (Manchester City, 20)



Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen, 20)



Victor Froholdt (Porto, 19)



Mamadou Sarr (Strasbourg, 20)



Jokere

Dette er en kort liste over "jokere" som er plukket ut mellom 21-100 på sin indeks.



Jobe Bellingham (Borussia Dortmund, 20)



Pio Esposito (Inter, 20)



Rodrigo Mora (Porto, 18)



Giovanni Leoni (Liverpool, 18)



Aleksandar Stankovic (Club Brugge, 20)



Hvem tror du vinner Golden Boy 2025? Vinneren vil bli annonsert i november. Vinneren vil bli valgt av en internasjonal jury bestående av 50 journalister.