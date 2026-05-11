Nonner i Don Quijotes land prøver å redde kjempekaninen fra utryddelse

Den første reportasjen (innbakt nedenfor, fra den offentlige TV-stasjonen Castilla-La Mancha Media) ble lagt ut for noen uker siden, men det er nå nyheten sprer seg globalt ettersom den ble plukket opp av Dexerto og andre engelskspråklige medier. Et kloster i Castilla-La Mancha bidrar til å redde den spanske kjempekaninen fra utryddelse, en svært sjelden rase med en enorm størrelse og vekt som finnes i regionen.

Det er tre nonner ved San Antonio de Padua-klosteret i Toledo som tar seg av mer enn 30 kjempekaniner som ledd i et avls- og bevaringsarbeid. Den spanske kjempekaninen, som opprinnelig ble avlet frem fra den flamske kjempekaninen og de svært tallrike lokale brune kaninene, ble en gang i tiden verdsatt som en viktig matkilde av åpenbare grunner, spesielt under den spanske borgerkrigen, men bestanden har siden gått dramatisk tilbake.

Ifølge rapporten ser nonnene prosjektet ikke bare som kulturbevaring, men også som en fransiskansk plikt. Sr. Consuelo Peset Laudeña forklarer at det å beskytte disse gigantiske skapningene betyr å bevare en glemt del av den spanske historien, samtidig som man tar vare på skaperverket.