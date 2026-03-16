Noomi Rapace, Sean Harris og flere skuespillere bekreftet til Assassin's Creed-serien

Litt etter litt har vi fått vite mer og mer om Netflix' kommende Assassin's Creed-serie, og i desember ble det bekreftet at den svenske filmskaperen Johan Renck skal regissere. Han er mest kjent for å ha skapt HBOs kritikerroste miniserie Chernobyl, men han har også erfaring fra serier som Vikings, noe som bør komme godt med her.

Netflix har nå bekreftet at fire skuespillere har fått roller i serien: Ramzy Bedia, Sean Harris, Corrado Invernizzi og Noomi Rapace. Det er uklart hvilke roller de skal spille, men de slutter seg til de tidligere annonserte skuespillerne Laura Marcus, Lola Petticrew, Tanzyn Crawford, Toby Wallace og Zachary Hart.

Det er åpenbart at Netflix tror på prosjektet, som tilsynelatende har et massivt budsjett. Forutsetningen for historien er beskrevet som følger :

"Assassin's Creed er en høyoktan thriller sentrert om den hemmelige krigen mellom to skyggefulle fraksjoner - den ene er innstilt på å bestemme menneskehetens fremtid gjennom kontroll og manipulasjon, mens den andre kjemper for å bevare den frie viljen. Serien følger karakterene gjennom avgjørende historiske hendelser mens de kjemper for å forme menneskehetens skjebne."

Det ser ut til at historien kan komme til å utspille seg i flere tidsepoker, og det er fullt mulig at mange av skuespillerne ikke kommer til å møtes fordi de rett og slett lever i forskjellige perioder av historien.