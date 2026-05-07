Nord-Amerikas VM-drøm vakler, turistene er betydelig færre enn forventet

Denne sommeren arrangeres FIFA World Cup, som vanligvis er verdens desidert største idrettsbegivenhet. I år er Nord-Amerika (Canada, Mexico og USA) vertskap for turneringen, noe mange har gledet seg til siden VM i USA i 1994, som ble ansett som en av de best organiserte turneringene noensinne, med enorme stadioner og ypperlig infrastruktur.

Men det ser ut til at stemningen slett ikke er som folk hadde forventet. Forbes rapporterer at et overveldende flertall av de spurte hotellene i de amerikanske vertsbyene sier at antall bookinger er under forventningene, i en slik grad at noen beskriver det som en "ikke-begivenhet". Undersøkelsen ble gjennomført av American Hotel & Lodging Association (AHLA), og bare en fjerdedel sier at de har opplevd en "meningsfull økning, og selv da er dette destinasjoner som tradisjonelt tiltrekker seg turister uansett".

Nesten 80 % av de spurte hotelleierne i Boston, Philadelphia, San Francisco og Seattle sier til og med at bestillingene ligger "bak en typisk sommer", og i Kansas City sier mellom 85-90 % at bestillingene ligger "bak en typisk juni eller juli uten noen større arrangementer". Selv i Los Angeles og New York melder et klart flertall om det samme, selv om tallene der er litt bedre, mens Atlanta og Miami opplever en økning.

Forbes konstaterer videre at USA vil oppleve et økonomisk løft som følge av fotball-VM, men legger til at "det er klart at etterspørselen etter turneringen vil ligge langt under de '104 Super Bowls' som FIFA-president Gianni Infantino lovet i fjor."