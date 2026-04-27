Nord-Korea åpner museum dedikert til soldater som kjempet sammen med Russland i forbindelse med jubileet for Kursk-felttoget

HQ

Nord-Korea har åpnet et museum i Pyongyang dedikert til soldatene som har blitt drept i krigen med Ukraina, og som har kjempet sammen med russiske styrker, spesielt i grenseområdet ved Kursk. Memorial Museum of Combat Feats at the Overseas Military Operations ble åpnet mandag av Nord-Koreas leder Kim Jong Un, på ettårsdagen for dagen da Russland hevdet å ha drevet alle ukrainske styrker ut av Kursk-regionen , etter et mislykket forsøk fra Ukraina på å innta russisk territorium i den tilgrensende Kursk oblast.

Russlands president Vladimir Putin deltok ikke på arrangementet, men forsvarsminister Andrej Belousov og statsdumaens formann Vjatsjeslav Volodin var til stede, og Volodin leste opp et brev fra Putin der han sa at museet er "et tydelig symbol på vennskap og solidaritet", ifølge Al Jazzera. Kim Jong Un sa at de falne nordkoreanske troppene er "et symbol på det koreanske folkets heltemot".

Nord-Korea har ikke offentliggjort noen tall, men ifølge anslag fra Sør-Koreas etterretningstjeneste har nabolandet sendt rundt 15 000 soldater for å kjempe for Russland i Kursk-regionen, og 2 000 av dem er blitt drept.

Det anslås at nesten en kvart million russere har blitt drept i Ukraina siden krigen startet for fire år siden.