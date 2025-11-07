Nord-Korea avfyrer ballistisk missil mot havet utenfor østkysten, melder Sør-Korea og Japan

HQ

Nord-Korea har avfyrt en kortdistanserakett mot havet utenfor østkysten fredag, opplyser Sør-Korea og Japan, noe som markerer en ny eskalering bare dager etter at Donald Trump inviterte Kim Jong Un til å gjenoppta dialogen.

Sør-Koreas generalstab sa at missilet ble avfyrt fra landets nordvestlige region nær den kinesiske grensen, og at det fløy omtrent 700 kilometer før det landet utenfor Japans eksklusive økonomiske sone. Både Seoul og Washington sporet oppskytingen og delte data med Tokyo.

Fornyede spenninger til tross for Trumps utstrakt hånd

Oppskytingen følger en rekke missiltester de siste ukene og kom etter at Nord-Korea beskyldte USA for "antagonisme" på grunn av nye sanksjoner rettet mot landets tjenestemenn og institusjoner. Nord-Koreas utenriksdepartement lovet å svare, men gikk ikke nærmere inn på dette.

Trump, som møtte Kim i våpenhvilelandsbyen Panmunjom i 2019, gjentok nylig at han var villig til å møte den nordkoreanske lederen igjen. Kim har ikke svart offentlig, men har tidligere sagt at han har "gode minner" fra møtet, og antydet at samtalene kan gjenopptas hvis Washington letter på presset om denuklearisering.