Nord-Korea avfyrer ballistiske missiler etter øvelser mellom USA og Sør-Korea

HQ

Nord-Korea har avfyrt flere ballistiske missiler, timer etter at de fordømte felles militærøvelser mellom USA og Sør-Korea som en farlig provokasjon som ved et uhell risikerer å utløse en konfrontasjon (via Reuters).

Missilene, som antas å være kortdistanseraketter, ble skutt opp fra den vestlige delen av Nord-Korea mot Gulehavet. Oppskytingen er den første rapporterte missiltesten siden innsettelsen av USAs president Donald Trump.

Øvelsene, som skal pågå frem til 20. mars, har som mål å forbedre beredskapen i alliansen mellom USA og Sør-Korea mot trusler fra Nord-Korea. Pyongyang har imidlertid hele tiden krevd at øvelsene skal opphøre, og har kalt dem et forspill til invasjon.

I kjølvannet av en tragisk hendelse der sørkoreanske jagerfly ved en feiltakelse slapp bomber over et sivilt område, noe som økte spenningen ytterligere, har det sørkoreanske militæret uttrykt beklagelse og erkjent den tragiske feilen. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.