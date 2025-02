Nord-Korea avviser forsøk på denuklearisering som utdatert og absurd

HQ

Nord-Korea har på det sterkeste avvist et nylig løfte fra USA, Sør-Korea og Japan om å avnuklearisere landet, og insisterer på at landet vil fortsette å styrke sin kjernefysiske kapasitet.

Pyongyangs utenriksdepartement avviser initiativet som utdatert og absurd, og fordømmer det de ser på som en koordinert fiendtlig kampanje. Denne reaksjonen kommer etter et møte mellom USAs utenriksminister Marco Rubio, Sør-Koreas utenriksminister Cho Tae-yul og Japans utenriksminister Takeshi Iwaya i München, der de i en uttalelse bekreftet sitt engasjement for en fullstendig denuklearisering av Nord-Korea.

Sør-Korea oppfordret på sin side Pyongyang til å oppgi sine ulovlige våpenprogrammer, og advarte om at landets kjernefysiske ambisjoner bare vil skade landets sikkerhet og økonomiske utsikter. I mellomtiden har Sør-Korea avduket et nyutviklet bunker buster-missil, som er utviklet for å motvirke Nord-Koreas artilleritrusler, noe som har bidratt til å eskalere spenningen i regionen ytterligere. Inntil videre gjenstår det å se hvordan Pyongyang vil opptrappe sin holdning som svar på det økende internasjonale presset.