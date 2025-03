Nord-Korea fordømmer USAs militære tilstedeværelse i Sør-Korea

HQ

Nord-Koreas Kim Yo Jong, søster av leder Kim Jong Un, har fordømt USAs Trump-administrasjon for opptrapping av militære provokasjoner, og hevder at slike handlinger rettferdiggjør Nord-Koreas fortsatte kjernefysiske ekspansjon.

Hennes uttalelser kommer etter at hangarskipet USS Carl Vinson, et hangarskip i Nimitz-klassen, ankom den sørkoreanske havnebyen Busan - et trekk hun beskrev som en del av en bredere konfrontasjonspolitikk.

Ifølge nordkoreanske statlige medier (via Reuters) anklaget hun USA for å videreføre sin forgjengers fiendtlige holdning og intensivere både det politiske og militære presset på Pyongyang.

I mellomtiden har den sørkoreanske marinen omtalt utplasseringen som en strategisk maktdemonstrasjon, noe som understreker de økende spenningene i regionen. Foreløpig gjenstår det å se hvordan Kim Jong Un selv vil velge å reagere.