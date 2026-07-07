Nord-Korea hevder at Japans militære ekspansjon i utlandet «er svært reell»

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Nord-Korea fremkaller spøkelset av japansk militærimperialisme, og har i dag, via det statlige nyhetsbyrået KCNA, beskyldt Japan for opprustning som går utover en forsvarspolitikk og for å omdanne sine væpnede styrker til en «helt offensiv og aggressiv styrke».

Denne kommentaren kommer på et tidspunkt da Nord-Korea har lagt stadig større vekt på sitt eget moderniseringsprogram for marinen, ved å ta to nye jagere i bruk, og hevder at det faktisk er Japan som for tiden utvikler et system med ubemannede ubåter som er i stand til å gjennomføre angrep mot skip ved hjelp av torpedoer og undervannsminer, ifølge Reuters. Japan avviste også å kommentere denne rapporten da de ble kontaktet av media.