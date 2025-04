Nord-Korea kritiserer utplassering av B-1B-bombefly midt i en tid med økende spenning

HQ

Siste nytt om Nord-Korea og Sør-Korea . Nord-Korea har kommet med en streng reaksjon på den nylige utplasseringen av et amerikansk B-1B strategisk bombefly i en felles øvelse med Sør-Korea, og stempler dette som en åpenbar trussel mot landets nasjonale sikkerhet.

Regimet anklaget Washington for å gjøre bombeflyenes overflygninger til en rutinemessig aggresjonshandling. Mens Seoul fastholder at militærøvelsene er av defensiv karakter, ser Pyongyang på dem som en del av en bredere kampanje for å skremme.

Operasjonen inkluderte avanserte jagerfly og kommer rett i forkant av en annen stor luftøvelse, Freedom Flag, der stealth-jagerfly skal simulere fiendtlige angrep. Denne maktdemonstrasjonen har i liten grad bidratt til å dempe de langvarige fiendtlighetene.