Nord-Korea og Hviterussland undertegner vennskapsavtale

Nord-Koreas leder Kim Jong Un og Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko har undertegnet en ny vennskapsavtale som har som mål å styrke samarbeidet mellom de to landene.

Lukasjenko sa at båndene var på vei inn i en "ny fase", mens Kim understreket at de begge er motstandere av vestlig press på Hviterussland. Begge landene er fortsatt nære allierte av Vladimir Putin og har støttet Russland i krigen i Ukraina.

Avtalen kommer samtidig som Lukasjenko balanserer forholdet mellom Moskva og Washington, etter at han nylig har vært i kontakt med utsendinger fra Donald Trump.

Kim tok imot den hviterussiske lederen med en overdådig seremoni, noe som understreket den symbolske betydningen av besøket til tross for begrensede økonomiske bånd.

Opposisjonelle i Hviterussland avviste møtet som en "samling av diktatorer", og sa at det ikke gir noen fordeler for vanlige borgere.