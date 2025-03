Nord-Korea viser frem AI-drevne selvmordsdroner og fly for tidlig varsling

HQ

Siste nytt om Nord-Korea . Nord-Koreas leder Kim Jong Un har vist frem de nyeste militære fremskrittene, med AI-drevne selvmordsdroner og et luftbårent tidligvarslingsfly, rapporterte statlige medier torsdag.

Leder Kim Jong Un understreket den strategiske betydningen av ubemannede systemer og kunstig intelligens i moderne krigføring, og overvar demonstrasjoner av rekognoseringsdroner som er i stand til å oppdage og angripe fiendtlige mål.

Avdukingen av et tidligvarslingsfly, som angivelig er tilpasset fra russiskproduserte Il-76-fly, tyder på en samordnet innsats for å styrke Pyongyangs luftforsvarskapasitet, overvåkningsrekkevidde og strategiske avskrekking til tross for teknologiske og ressursmessige begrensninger.