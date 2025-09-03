Nord-Koreas neste leder? Kim Jong Un introduserer datteren på besøk i Kina

HQ

Siste nytt om Nord-Korea . Nord-Koreas leder tok med seg sin tenåringsdatter på sin første utenlandsreise denne uken, noe som vekker oppsikt som en mulig fremtidig etterfølger. Hvis du vil vite mer om dette besøket i Kina, kan du lese mer her.

Hun ble sett sammen med sin far under en stor militærparade, deltok i offisiell protokoll og møtte kinesiske tjenestemenn, noe som ga henne direkte erfaring med diplomati og internasjonale begivenheter, og understreket hennes voksende rolle i familiens lederskapskrets.

Selv om det fortsatt er sparsomt med detaljer om henne og de andre barna, signaliserer hennes tilstedeværelse ved en så viktig begivenhet at hun er forberedt på fremtidig ansvar. Reisen gjenspeiler Nord-Koreas fokus på å gjøre neste generasjon mer synlig på den internasjonale scenen.