Nordisk-inspirert Eriksholm: The Stolen Dream viser frem stealth-mekanikken

PC Gaming Show er fortsatt i gang, men som en del av denne fremvisningen har utvikleren River End Games nettopp vist frem en ny titt på enspillereventyret Eriksholm: The Stolen Dream.

Spillet tar utgangspunkt i den fiktive byen Eriksholm, som i sin tur er inspirert av Norden på begynnelsen av 1900-tallet. Spillet handler om den foreldreløse Hanna, som sammen med vennene Alva og Sebastian begir seg ut på et oppdrag for å redde sin savnede bror. Haken er at dette oppdraget tar Hanna og hennes allierte til steder hun ikke burde være, og det er derfor det er brede stealth-elementer bakt inn i gameplayet, noe som står i sentrum i den siste traileren som du kan se nedenfor.

Eriksholk: The Stolen Dream Etter planen skal spillet debutere på PC, PS5 og Xbox Series X/S en gang i 2025. Kanskje får vi vite mer om en spesifikk tidsperiode neste uke, ettersom River End lover at det vil debutere en lengre utvidet gameplay-trailer da. Du kan se noen nye bilder av spillet nedenfor.