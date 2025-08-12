Nordkoreanere skal ha blitt sendt til Russland for å arbeide under slavelignende forhold

HQ

Siste nytt om Russland og Nord-Korea . Ifølge BBC News blir tusenvis av nordkoreanere sendt til Russland for å jobbe under det som anses som "slavelignende forhold", alt i et forsøk på å fylle den økende mangelen på arbeidskraft som har oppstått på grunn av den pågående krigen med Ukraina.

Rapporten slår fast at Moskva er avhengig av nordkoreanske arbeidere for å fylle det enorme gapet som har oppstått fordi utallige russiske menn enten er drept i konflikten eller fortsatt er engasjert i krigen. Informasjonen kommer fra sørkoreansk etterretning, som siden har blitt støttet av nordkoreanske arbeidere som BBC har snakket med, og som har klart å flykte fra Russland siden krigen begynte.

Til sammen intervjuet BBC News seks arbeidere som alle beskrev de samme forholdene, blant annet at de våknet kl. 06.00 og ble tvunget til å bygge høyhus til kl. 02.00 neste morgen, med bare to fridager i løpet av hele året. Alle som ble tatt i å sove i arbeidstiden, ble etter sigende banket opp, og noen avslørte til og med at hendene deres krampet om morgenen og var lammet etter den siste dagen med ubarmhjertig arbeid. Det nevnes også at arbeiderne blir overvåket av en nordkoreansk agent som har fortalt dem at de ikke må snakke eller se på noe som helst, for "omverdenen er vår fiende".

Antallet nordkoreanere som jobber i Russland, ser ut til å ha økt betraktelig den siste tiden, med en 12-dobling til 13 000 flere arbeidere sendt til landet bare i 2024. De fleste sies å reise til landet med studentvisum for å omgå FN-forbud.