Nordmenn er kritiske til barn og unges bruk av kunstig intelligens

Det ser ut til at folk i Norden mener at den tidligste alderen for å begynne å bruke kunstig intelligens er i tenårene. Nærmere bestemt mener 80 prosent av finnene at barn under 13 år ikke bør bruke kunstig intelligens. 38 % av finnene mener at barn tidligst bør begynne å bruke AI-verktøy når de er 16 år gamle. Svenskene (39 %) og danskene (40 %) er enige med finnene i dette spørsmålet. En av ti finner mener at barn ikke bør bruke AI-verktøy i det hele tatt.

Folk i Norden er med andre ord kritiske til barn og unges bruk av kunstig intelligens. Denne undersøkelsen er utført av teknologiselskapet Solita, og rapportert av finske STT.

Svært få finner, 6 %, mener at det ville være passende å begynne å bruke AI-verktøy, som ChatGPT og Google Gemini, i en alder av ti år. Ifølge undersøkelsen er svenskene enda mer kritiske til barns bruk av kunstig intelligens enn finnene. Den nye rapporten er basert på Kantar Medias undersøkelse blant over 3000 finske, svenske og danske kontor- og informasjonsmedarbeidere.

Den siste tiden har det pågått en aktiv global debatt om unges bruk av sosiale medier. En ny studie viser at også de nordiske landene er forsiktige når det gjelder barn og unges bruk av kunstig intelligens-verktøy.

"Forskningsresultatene viser tydelig at de nordiske landene verdsetter medie- og AI-kompetanse på et høyt nivå. Det er tilsynelatende "barnslig enkelt" å bruke AI-verktøy, men i virkeligheten krever det modning av et bredt spekter av kognitive ferdigheter og evnen til å stille spørsmål ved ulikt innhold", sier Lasse Girs, leder for Solitas interne AI-enhet.

På den annen side mener hjerneforsker og doktorgrad i psykologi, Mona Moisala, at AI-verktøy kan hjelpe barn med å lære. "I hendene på en dyktig lærer kan kunstig intelligens være et verktøy som fremmer læring, så lenge barnet ikke lærer seg å outsource tenkning, idégenerering eller problemløsning til AI - da er utviklingen av kognitive ferdigheter truet."