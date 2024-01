Nordschleife legges til på Forza Motorsport neste måned

HQ

Turn 10 avslørte nettopp under den siste episoden av Forza Monthly at en ikonisk racerbane kommer til Forza Motorsport i februar i forbindelse med lanseringen av oppdatering 5. Som overskriften så tydelig sier, er det selvsagt snakk om den 22,835 kilometer lange tyske Nordschleife, som du kan lese mer om her.

I tillegg til dette kommer det også en rekke andre oppdateringer, justeringer og feilrettinger, og alt dette er samlet i en praktisk patchliste på Forza.net. Den inkluderer ting som "muligheten til å hoppe over trening i menyen før løp i karrieremodus", en ny "første gangs popup-meny i Buy Cars-menyen som forklarer kategorien Featured Tab", "Tid på dagen og været vil ikke lenger alltid være tilfeldig for "Next Event" etter et Free Play-løp" og mye, mye mer.

Her er det første bildet fra Nordschleife i Forza Motorsport.

Du kan sjekke ut den siste Forza Monthly nedenfor, som inkluderer Nordschleife-annonseringen og mye annet også, pluss tonnevis med informasjon om alt som har med Forza Horizon 5 å gjøre.