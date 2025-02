Norge åpner vernede elver for vannkraftutbygging

HQ

Norske lovgivere har vedtatt et kontroversielt lovforslag som åpner for bygging av vannkraftverk i tidligere vernede elver, noe som har utløst harme fra naturvernere som mener at beslutningen truer Norges uberørte vassdrag og biologiske mangfold.

Den nye loven åpner for at kraftverk på over 1 MW kan bygges i vernede områder dersom samfunnsnytten anses som "betydelig" og miljøskadene som "akseptable", noe som miljøvernorganisasjoner hevder vil føre til endeløse rettssaker om elveutbygging.

Tilhengerne insisterer på at godkjenningskriteriene fortsatt er strenge, og at hvert enkelt prosjekt vil bli nøye vurdert, men kritikerne hevder at regjeringen har forhastet avgjørelsen uten tilstrekkelig offentlig høring eller konsekvensutredninger, noe som setter Norges berømte fjorder og dyreliv i fare.

Opposisjonspartier og aktivister har allerede mobilisert til protester og samlet inn tusenvis av underskrifter for å kreve at beslutningen omgjøres. Foreløpig gjenstår det å se hvordan dette politiske skiftet vil utfolde seg.