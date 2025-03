Norge avviser russiske anklager om militarisering av Svalbard

HQ

Mens iskalde vinder feier over Svalbards øde vidder, er en diplomatisk storm under oppseiling. I kjølvannet av Russlands beskyldninger om at Norge har militarisert øygruppen, har Norge på det sterkeste avvist påstandene (via Reuters).

Striden nådde nye høyder fredag, da Russland kalte opp den norske ambassadøren til Moskva og oppfordret Norge til å stanse alle handlinger som kan undergrave øygruppens folkerettslige status.

Norge svarte imidlertid raskt med å hevde at aktivitetene i området er i full overensstemmelse med Svalbardtraktaten, som gir Norge full suverenitet over øyene, samtidig som traktatens restriksjoner på militær bruk respekteres.

Kontroversen om militær tilstedeværelse er ikke ny, og Russland har tidligere beskyldt Norge for å eskalere spenningen i dette arktiske territoriet. Foreløpig gjenstår det å se hvordan situasjonen vil utvikle seg.