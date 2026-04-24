Norge er det siste landet som vil begrense bruken av sosiale medier for mindreårige, med planer om å blokkere for unge under 16 år

Mange land og myndigheter har arbeidet for å blokkere eller begrense mindreåriges bruk av sosiale medier, og Storbritannia, Spania, senest Østerrike og flere andre planlegger å innføre slike begrensninger.

Nå melder Reuters at Norge ønsker å følge etter, ettersom det nordiske landet har kunngjort planer om å legge frem et lovforslag for Stortinget som vil innføre et forbud mot at alle under 16 år får tilgang til sosiale medier innen utgangen av året.

Dette har ennå ikke trådt i kraft, men som vi har sett i andre land og regjeringer, pleier mange politikere og velgere å støtte en slik bevegelse, noe som tyder på at Norge vil ha forbudet på plass innen 2027 begynner.

Det skal også sies at lovforslaget vil gjøre det til teknologiselskapenes ansvar å sikre at personer under 16 år ikke får tilgang til sosiale medier gjennom kompetente aldersverifiseringsprosesser.

Statsminister Jonas Gahr Støre uttalte følgende om lovforslaget "Vi innfører denne loven fordi vi ønsker en barndom der barn får være barn. Lek, vennskap og hverdagsliv skal ikke overtas av algoritmer og skjermer. Dette er et viktig tiltak for å sikre barns digitale liv."