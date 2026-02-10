Norge etterforsker høytstående diplomater for påståtte forbindelser til Jeffrey Epstein

HQ

Norske myndigheter har åpnet etterforskning av to høytstående diplomater på grunn av deres påståtte forbindelser til den avdøde sexforbryteren Jeffrey Epstein, i en sak som har sendt sjokkbølger gjennom det politiske etablissementet i landet. Økokrim opplyser mandag at de etterforsker tidligere ambassadør Mona Juul for mistanke om grov korrupsjon knyttet til hennes rolle i Utenriksdepartementet, samt hennes ektemann, tidligere diplomat Terje Rød-Larsen, for mistanke om medvirkning til det samme lovbruddet. Juul trakk seg søndag fra sin stilling som ambassadør til Jordan og Irak.

Økokrim sa at etterforskningen vil undersøke om Juul har mottatt fordeler knyttet til sin offisielle stilling, og beskrev saken som kompleks og sannsynligvis langvarig. Advokatene til både Juul og Rød-Larsen sier at deres klienter samarbeider fullt ut med etterforskerne og nekter for å ha gjort noe galt. Etterforskningen kommer etter at det amerikanske justisdepartementet offentliggjorde filer knyttet til Epstein, som ser ut til å vise økonomiske og personlige bånd mellom paret og den vanærede finansmannen, inkludert reise- og eiendomsrelaterte saker. Myndighetene understreket at det å dukke opp i filene ikke i seg selv innebærer kriminell atferd.

Saken har intensivert granskningen av Epsteins forbindelser i Norge, der hans tidligere forbindelser til prominente personer, inkludert medlemmer av kongefamilien, allerede har utløst offentlig debatt. Norges utenriksminister sa at Juuls kontakt med Epstein reflekterte en alvorlig svikt i dømmekraften som undergravde tilliten til hennes rolle. Økokrim har også åpnet en egen etterforskning av en annen høyt profilert norsk person som er navngitt i Epstein-mappene, etter hvert som presset øker for full åpenhet rundt omfanget av Epsteins relasjoner i landet...