Norge flytter tropper fra Midtøsten

Norge flytter noen av de rundt 60 soldatene vi har stasjonert i Midtøsten på grunn av den forverrede sikkerhetssituasjonen, sa en talsperson for det norske forsvaret fredag. Noen av soldatene blir flyttet tilbake til Norge, mens andre vil bli omplassert til andre land i regionen.

Beslutningen kommer etter at USAs president Donald Trump advarte Iran om å inngå en avtale om landets atomprogram innen 10 til 15 dager, ellers vil det få uspesifiserte konsekvenser. Teheran har truet med å slå tilbake mot amerikanske baser i regionen hvis de blir angrepet, noe som har økt bekymringen blant de allierte styrkene.

Norske tropper // Shutterstock

Oberstløytnant Vegard Finberg ved det norske Forsvarets operative hovedkvarter sa at de forflyttede soldatene hadde vært engasjert i opplæring av lokale styrker og andre oppdrag, men at de for øyeblikket ikke var i stand til å utføre sine primære oppgaver på grunn av sikkerhetssituasjonen. Han ville ikke spesifisere hvor mange soldater som ble flyttet eller fra hvilke steder.

Norge har et lite militært nærvær i Irak og nærliggende land som en del av den internasjonale innsatsen mot ekstremistgrupper. Tjenestemenn sa at andre nasjoner har tatt lignende forholdsregler de siste dagene ettersom regionale spenninger eskalerer...