Norge hadde den varmeste våren noensinne

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Meteorologisk institutt har slått fast at gjennomsnittstemperaturen denne våren var 2,1 grader celsius over normalen for årstiden. Dette betyr at Norge opplevde den varmeste våren siden målingene startet i 1901, skriver The Local og YLE.

Norge unngikk hetebølgen som hadde Europa i sitt grep i mai, men temperaturer over gjennomsnittet i mars og april bidro til rekorden. Den forrige varmeste våren var i 2024, da temperaturen var 1,8 grader over normalen. Etter det var 2025 den nest varmeste våren noensinne i Norge.

Oppvarmingen var særlig merkbar i Nord-Norge.